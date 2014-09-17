Новые санкции против РФ приведут к усугублению противостояния на Донбассе - Лавров
11:22, 17 сентября 2014Политика
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В РФ считают, что введение новых санкций против России не поможет решить ситуацию на Донбассе, а приведет к усугублению противостояний.
REUTERS
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете El Pais, передают РИА Новости. Читайте такжеРоссия угрожает Канаде за новый пакет санкций
"Очевидно, что продолжение санкционного давления на Россию не поможет урегулировать внутриукраинский кризис, а лишь приведет к углублению противостояния, усложнит диалог. Рассматриваем новый пакет санкций ЕС в отношении нашей страны, который вступил в силу 12 сентября, как абсолютно не учитывающий реалии ответ Брюсселя на результаты встречи в Минске контактной группы по урегулированию ситуации в Украине", — заявил Лавров.
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