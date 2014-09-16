Порошенко почтил память Георгия Гонгадзе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент возложил цветы к мемориальной доске, которая расположена на здании Национального союза журналистов Украины.

"Я пришел сюда не как президент, а как гражданин, который отдает дань уважения Гии как человеку, внесшему огромный вклад в то, чтобы в нашей стране начались преобразования", - сказал Петр Порошенко.

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Он подчеркнул, что и рядовые украинцы, и коллеги журналисты, и представители власти должны помнить невероятные усилия Георгия Гонгадзе для изменений в Украине.

"Он отдал свою жизнь за то, чтобы Украина была свободная, демократическая, европейская. Я уверен, что все у нас будет хорошо и то, к чему стремился Гия, мы осуществим", - сказал он.

Президент назвал символичным то, что 16 сентября в истории Украины теперь связано с еще одним важным событием - ратификацией соглашения об ассоциации с ЕС.