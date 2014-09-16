Геращенко объяснил, что закон об "особом статусе" принят под давлением Запада

Об этом заявил кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт», советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

«Будем говорить прямо - эти законы являются следствием Минских (Мюнхенских) соглашений, заключенных под давлением прямой военной угрозы Путина в условиях, когда Запад фактически отказался продолжать помогать Украине, если она не согласится на условия примирения с Путиным ценой предоставления больших прав части Донбасса, что находится под контролем террористов. Это вынужденный шаг, обусловленный нашей слабостью в военном и техническом плане. Наша армия и Национальная гвардия были в состоянии противостоять террористам-наемникам, щедро снабженным новейшей российской боевой техникой, но мы были не в состоянии противостоять регулярной русской армии, которая открыто вторглась на нашу землю 24 августа», - сказал Геращенко.

Читайте такжеСудьбоносный день: ВР приняла законы об амнистии боевиков, особый статус Донбасса и ратифицировала Соглашение об ассоциации с ЕСПо его словам, особый режим по плану президента Украины Петра Порошенко планируется вводить «только на той территории Донбасса, которая оказалась на момент Минских соглашений под фактическим контролем России».

«Так, в этих Законах есть много таких моментов, от которых волосы встают дыбом у каждого патриота Украины. Но какой был выбор у президента Украины Петра Порошенко и Верховной Рады Украины? После отказа о голосование за эти Законы, продвижение российских танковых колонн продолжилось бы в сторону Мариуполя, Днепропетровска, Запорожья, Харькова, забирая все больше украинской территории, в то время как ни одна страна мира не дала своего согласия поставлять нам оружие и открыто поддерживать нас в противостоянии с Россией», - подчеркнул Геращенко.

«Я в воскресенье был на одной передаче с полковником украинской армии Евгением Сидоренко, вышедшим из Иловайского котла на трофейном российском танке Т-72, сделанном в октябре 2013 года, в то время как наши ребята воюют на технике 30-летней давности, которая без ремонта не в состоянии пройти и пары сотен километров без поломок. При том, что в Украине не производятся ни патроны, ни снаряды, ни ракеты для систем залпового огня, а наши военные самолеты на 90% - это просто хлам, который мы даже не в состоянии отремонтировать, потому что все заводы, которые их производили, находятся в РФ», - отметил Геращенко.

Читайте такжеСеменченко считает, что Украину спасет сильная армия: мы должны стать вторым ИзраилемОн отметил, что сейчас нашим силам трудно противостоять регулярной российской армии, военный бюджет которой в 50 раз больше нашего военного бюджета.

«Настоящая причина Минских соглашений и дальнейшее следование по этому плану президента Порошенко по замирению Донбасса заключается в следующем. Пока Путин 14 лет укреплял и вооружал свою армию, наша система безопасности и обороны грабилась и отдавалась Путину в аренду. Оба последних министры обороны Януковича - Саламатин и Лебедев - сейчас в Москве, откуда они, находясь на должностях, получали команды. Оба последних главы СБУ Якименко и Калинин - также в Москве. Они сдавали и сдают все наши государственные тайны, все данные о состоянии наших разграбленных Вооруженных сил и Службы безопасности», - заявил советник министра.

При этом Геращенко подчеркнул, что «сам факт принятия этих Законов не означает, что нам больше не грозит продолжение открытой войны с Путиным. Это скорее оттягивает ее на некоторый срок, но не исключает совсем».

"Зато у нас пока есть время для того, чтобы лучше вооружиться, научиться, очиститься от балласта в силовых структурах системы Национальной безопасности, обороны и МВД», - резюмировал Геращенко.