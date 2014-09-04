Возле ВР проходит акция с требованием люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции принимает участие около 300 человек.

Часть из них стоят возле забора у здания ВР на проезжей части улицы Грушевского. Они держат флаги партии “Воля”.

Большая часть митингующих - на площади Конституции перед входом в ВР. Они держат флаги с символикой Правого сектора, “Блока левых сил Украины” и флаги Украины.

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Перед входом в парламент выстроились гвардейцы Нацгвардии, которые следят за соблюдением порядка.