Возле ВР проходит акция с требованием люстрации
10:24, 04 сентября 2014Политика
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Возле здания Верховной Рады проходит акция за люстрацию во власти.
Люди требуют люстрации / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, всего в акции принимает участие около 300 человек.
Часть из них стоят возле забора у здания ВР на проезжей части улицы Грушевского. Они держат флаги партии “Воля”.
Большая часть митингующих - на площади Конституции перед входом в ВР. Они держат флаги с символикой Правого сектора, “Блока левых сил Украины” и флаги Украины.
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Перед входом в парламент выстроились гвардейцы Нацгвардии, которые следят за соблюдением порядка.
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