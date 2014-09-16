МИД: Украина требует от РФ прекратить провокации с гуманитарным конвоем

Об этом заявил директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

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"Мы требуем от России прекратить провокации с так называемыми гуманитарными конвоями, а вместо этого осуществить реальные шаги для деэскалации ситуации на Донбассе в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами: вывести войска, которые совместно с террористами продолжают совершать преступления на территории Украины, прекратить любую помощь террористам и установить действенный контроль на границе, чтобы прекратить поток оружия и военной техники", - сказал Евгений Перебыйнис.

13 сентября российские СМИ сообщили, что в Луганск прибыла колонна МЧС РФ в составе 70 грузовиков с гуманитарной помощью. 14 сентября пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский гуманитарный конвой из 216 машин 13 сентября покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.