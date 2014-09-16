МИД: Украина требует от РФ прекратить провокации с гуманитарным конвоем

16:58, 16 сентября 2014
Политика
0

Украина требует от России прекратить провокации с так называемыми гуманитарными конвоями.

REUTERS

Об этом заявил директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.

Читайте такжеПервые грузовики гуманитарного конвоя вернулись из Луганска в Россию - СМИ

"Мы требуем от России прекратить провокации с так называемыми гуманитарными конвоями, а вместо этого осуществить реальные шаги для деэскалации ситуации на Донбассе в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами: вывести войска, которые совместно с террористами продолжают совершать преступления на территории Украины, прекратить любую помощь террористам и установить действенный контроль на границе, чтобы прекратить поток оружия и военной техники", - сказал Евгений Перебыйнис.

13 сентября российские СМИ сообщили, что в Луганск прибыла колонна МЧС РФ в составе 70 грузовиков с гуманитарной помощью. 14 сентября пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский гуманитарный конвой из 216 машин 13 сентября покинул территорию Украины через пункт пропуска "Изварино" Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter