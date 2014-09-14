ОБСЕ подтверждает, что второй "гумконвой" уехал из Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

«13 сентября, между 15:30 и 20:25 (по московскому времени), миссия наблюдателей ОБСЕ наблюдала 216 автомобилей российского конвоя, которые через Донецкий пограничный пункт пропуска уезжали из Украины в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

ОБСЕ отмечает, что таким образом все 216 автомобилей конвоя (в частности, вспомогательных машин) вернулись в РФ.

Читайте такжеОБСЕ: Таможенную службу Украины не допустили осмотреть новый «гумконвой» с РФСообщается, что конвой состоял из семи групп автомобилей. Первая группа из 35 автомобилей вернулась между 15:30 и 15:57, последняя - из 75 транспортных средств возвращалась между 19:45 и 20:25.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сообщил, что второй российский гуманитарный конвой» с 216 машин вчера, 13 сентября, покинул территорию Украины через пункт пропуска «Изварино» Луганской области.