ЕС: Второй российский гуманитарный конвой нарушил суверенитет Украины

"На выходных второй гуманитарный груз вошел и покинул украинскую территорию без согласия и осмотра со стороны украинской власти", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении Эштон

Кроме того, отмечается, что были нарушены фундаментальные принципы международного гуманитарного права .

Читайте такжеВторой «гуманитарный конвой» РФ пересек границу с нарушением процедур - пограничникиУчитывая это, ЕС считает действия российских властей незаконными и нарушившими украинскую территориальную целостность и суверенитет.

Как сообщал УНИАН, второй гуманитарный конвой РФ прибыл на территорию Украины 13 сентября.