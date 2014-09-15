ЕС: Второй российский гуманитарный конвой нарушил суверенитет Украины
20:40, 15 сентября 2014Политика
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Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон заявила о нарушении вторым российским гуманитарным конвоем территориальной целостности Украины.
REUTERS
"На выходных второй гуманитарный груз вошел и покинул украинскую территорию без согласия и осмотра со стороны украинской власти", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении Эштон
Кроме того, отмечается, что были нарушены фундаментальные принципы международного гуманитарного права .
Читайте такжеВторой «гуманитарный конвой» РФ пересек границу с нарушением процедур - пограничникиУчитывая это, ЕС считает действия российских властей незаконными и нарушившими украинскую территориальную целостность и суверенитет.
Как сообщал УНИАН, второй гуманитарный конвой РФ прибыл на территорию Украины 13 сентября.
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