После ратификации СА с ЕС Украина уже не является постсоветской страной - постпред Украины при ЕС

Постоянный представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев убежден, что после ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже не является постсоветской страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии Елисеева по поводу ратификации сегодня Верховной Радой и Европарламентом Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

„Ратифицировав Соглашение об ассоциации, мы похоронили попытки возродить новую модель Советского Союза. Отныне Украина формально перестает быть постсоветской страной и закладывает основу для построения европейского демократического государства”, - заявил он.

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Елисеев убежден, что отныне дискуссии относительно вектора развития Украинского государства являются абсурдными.

„Ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС – это наш решительный ответ на попытки навязать Украине извне неестественный цивилизационный выбор”, - подчеркнул украинский дипломат.