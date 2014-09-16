После ратификации СА с ЕС Украина уже не является постсоветской страной - постпред Украины при ЕС
Елисеев убежден, что отныне дискуссии относительно вектора развития Украинского государства являются абсурдными.
Постоянный представитель Украины при ЕС, посол Константин Елисеев убежден, что после ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС Украина уже не является постсоветской страной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии Елисеева по поводу ратификации сегодня Верховной Радой и Европарламентом Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
„Ратифицировав Соглашение об ассоциации, мы похоронили попытки возродить новую модель Советского Союза. Отныне Украина формально перестает быть постсоветской страной и закладывает основу для построения европейского демократического государства”, - заявил он.
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Елисеев убежден, что отныне дискуссии относительно вектора развития Украинского государства являются абсурдными.
„Ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС – это наш решительный ответ на попытки навязать Украине извне неестественный цивилизационный выбор”, - подчеркнул украинский дипломат.