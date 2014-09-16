Функции и ответственность за предоставление услуг необходимо передавать местным властям - Петренко

Об этом 15 сентября заявил министр юстиции Павел Петренко во время свого посещения Центра предоставления услуг в Чернигове.

Как сообщает телеканал «Новый Чернигов», руководитель Минюста отметил, что работа черниговского Центра предоставления услуг является «положительным исключением из правила».

«Здесь мы видим сотрудничество местных органов власти - городского совета, городского головы и органов центральной власти. Соответственно, високо и качество, отсутствуют очереди, созданы хорошие условия для работы администраторов. Это лишний раз свидетельствует о том, что без передачи функций и ответственности за предоставление услуг местным органам власти мы никогда не получим в Украине качества услуг, в котором нуждаются люди », - отметил министр.

По словам Петренко, сейчас в центрах админуслуг по Украине вводятся максимально простые электронные сервисы, которые значительно облегчат жизнь граждан и смогут успешно преодолеть коррупцию.

«В чем заключалась коррупция? При принятии документов была огромная бюрократия. Человек должен был прийти и заполнить 8-9 бумажек разного рода, допускала какие технические ошибки и ей возвращали эти документы. Она снова возвращалась в этот центр, начинала искать посредников, чтобы провести эту элементарную законную регистрацию, например, своего права на квартиру. Кроме того, когда один человек, который принимает документы и принимает решение о регистрации фактически общается с потребителем - у него возникает соблазн коррупции. Поэтому одной из инноваций центров предоставления услуг станет распределение на бэк и фронт-офис, где будет исключена такая возможность», - заявил он.

Как сообщил Петренко, Кабинета министров уже удалось сократить около 600 разрешительных функций, на которых в виде взяток зарабатывали разного рода инспекции.

«В прошлую пятницу правительство обнародовало очень важное постановление, которое предусматривает сокращение наполовину количества контрольных и инспекционных органов. Мы уже ликвидировали такие одиозные ведомства, как Государственное земельное агентство, на которое было много нареканий у наших людей о выдаче прав собственности на землю, регистрации земли и ведения государственного земельного кадастра. Так же ликвидирована Государственная сильгоспинспекция, о которой ходили целые легенды по сбору взяток по всей Украине », - рассказал он.

Однако, по словам министра, было принято решение передать по максимуму те разрешительные функции, которые остались, местным органам власти.

«Местная власть является ближе всего к людям, она несет наибольшую ответственность перед людьми. И если, например, городской голова не предоставляет качественные услуги своим гражданам, если процветает коррупция, то граждане очень быстро такого голову снимут с должности. Поэтому основное решение, которое приняло правительство - это решение реформировать органы власти, наполовину сократить их количество, а также отобрать у них функции контроля и надзора за нашими гражданами и их бизнесом», - заявил Петренко.

Также, по словам главы Министерства юстиции, правительство приняло решение о введении моратория на проведение любых проверок бизнеса до конца года.