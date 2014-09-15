Евросоюз не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму

Европейский союз не признает "выборы", которые оккупанты проводили вчера, 14 сентября, на территории аннексированной Россией автономной республики Крым.

Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности.

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"В связи с сообщениями о местных "выборах", которые прошли в Крыму и Севастополе, мы подчеркиваем, что Европейский союз не признает ни правовую базу, ни легитимность таких "выборов"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает ее.