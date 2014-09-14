В Киеве начался второй этап X внеочередного съезда партии “Блок Петра Порошенко”.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии съезда президент Украины Петр Порошенко отсутствовал, его приезд ожидается.Читайте такжеВиборчий список “Батьківщини” очолили Савченко, Тимошенко, Ігор Луценко, Соболєв та Шкрум

На съезде зарегистрировались 124 делегата. Среди участников и гостей съезда, в частности, народные депутаты Украины Николай Томенко, Мустафа Джемилев, Николай Катеринчук, Эдуард Гурвиц, Руслан Князевич, Александр Бригинец, экс-депутат Александр Третьяков и почти в полном составе фракция партии УДАР. Читайте такжеДо першої п’ятірки «Народного Фронту» увійшли: Яценюк, Чорновол, Турчинов, Парубій і Тетерук

Кроме того, на съезде присутствуют журналисты Мустафа Найем и Сергей Лещенко, которые по неофициальной информации, также будут баллотироваться в парламент.