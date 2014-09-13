Гелетей: Российская гибридная война проиграна

Об этом в интервью «5 каналу» заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей.

«За последнее время у нас 70 городов освобождены. По большому счету, российская гибридная война - она проиграна, и Путин это понимает», - отметил Гелетей.

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«Когда поднимали флаг под Славянском, я понимал, что поднимается дух - не только флаг, а дух всего войска... Они (боевики) поняли, что это наступление будет дальше, оно пойдет и его не остановишь. Через день мы пошли на Краматорск, Дружковку, и это было наступление не только Вооруженных сил - это было поднятие духа», - подчеркнул глава Минобороны.