Кабмин устранил половину различных контрольных служб и учреждений

Правительство в рамках экономических реформ устранило половину различных контрольных служб и учреждений, и это решение будет опубликовано уже в ближайшее время, заявил во время работы 11-й Ежегодной встречи «Ялтинская Европейская Стратегия» (YES) в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Вы знаете, что парламент принял законодательство, которое уменьшило количество лицензий с 893 до 90. Сегодня утром правительство опубликовало решение – мы устранили почти 50% существовавших различных контрольных служб и учреждений. И это второй этап, – сказал Яценюк. – Третий этап – мы подали в парламент новый Налоговый кодекс, который уменьшает количество налогов с 22 до 9, и мы будем предлагать парламенту законодательство, которое полностью пересматривает налог на прибыль и налог с доходов физических лиц. Мы также уменьшили количество проверок и контрольных процедур».

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Премьер-министр отметил, что за 6 месяцев правительство сделало много. «За 6 месяцев (работы правительства - УНИАН) мы сделали что могли – начиная с МВФ, с пакета экономии, начиная с ряда реформ в налоговой и бюджетной сфере и заканчивая вторым этапом по либерализации безвизового режима. Я едва представляю, что в этих условиях можно было сделать больше. Страна в сложной ситуации, для страны нужно единство между всеми. Следующий парламент вместе со следующим правительством и президентом будут делать лучшие реформы», - сказал Яценюк.