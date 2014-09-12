Путин обрадовался международным санкциям против чиновников России
17:58, 12 сентября 2014Политика
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Президент России Владимир Путин приветствует те санкции Евросоюза, которые касаются чиновников и депутатов Госдумы
REUTERS
Об этом сообщает Лента.ру.
«Я приветствую это решение Евросоюза [о расширении списка попавших под санкции физических лиц]. Чем меньше наши должностные лица и руководители крупных компаний будут разъезжать по заграницам, а заниматься текущими делами, тем лучше. То же самое касается депутатов Госдумы, которые чаще должны общаться со своими избирателями», — сказал Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.
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