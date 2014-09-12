Путин обрадовался международным санкциям против чиновников России

Об этом сообщает Лента.ру.

«Я приветствую это решение Евросоюза [о расширении списка попавших под санкции физических лиц]. Чем меньше наши должностные лица и руководители крупных компаний будут разъезжать по заграницам, а заниматься текущими делами, тем лучше. То же самое касается депутатов Госдумы, которые чаще должны общаться со своими избирателями», — сказал Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

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