Обнародован полный санкционный список ЕС - в нем депутаты РФ и лидеры "ДНР" и "ЛНР"

Список фамилий этих лиц напечатан в Официальном журнале ЕС, который сегодня обнародовал решение о новом уровне санкций Евросоюза против России.

На внесенных в список лиц распространяется запрет на въезд и замораживание активов.

Читайте такжеСанкции США ударят по Сбербанку и основным финансовым фондам РоссииВ частности, в список попали граждане РФ: Жириновский, заместители председателя Федерального совета Российской Федерации Юрий Воробьев, Владимир Васильев, Николай Левичев и Александр Бабаков, первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам Госдумы Леонид Калашников, депутат и атаман объединения российских казаков Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам отношений со странами СНГ и евразийской интеграции Олег Лебедев, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев, первый заместитель председателя думского Комитета по вопросам иностранных дел Светлана Журова, генерал-майор российской армии Алексей Наумец, близкий друг президента РФ Владимира Путина руководитель корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Читайте такжеРоссия в ответ на санкции грозится запретить импорт автомобилей и одеждыСреди руководства «ДНР» и «ЛНР»: так называемый „премьер-министр” «ДНР» Александр Захарченко, так называемый «министр обороны» «ДНР» по прозвищу «Царь» Владимир Кононов, командующий милицией «ДНР» Мирослав Руденко, так называемый «премьер-министр» «ЛНР» Геннадий Циплаков, так называемый «министр безопасности» «ДНР» Андрей Пинчук, так называемый «министр внутренних дел» «ДНР» Олег Береза, представитель «ДНР» в Москве Андрей Родкин, так называемый «заместитель министра по социальным делам» «ДНР» Александр Караман, так называемый «вице-премьер» и представитель Крыма Георгий Муратов, так называемый «первый вице-премьер Крыма» Михаил Шеремет.

Как сообщал УНИАН, сегодня вступили в силу новые санкции Евросоюза против России за ее роль в дестабилизации ситуации в Украине.

Новые санкции Евросоюза ужесточили ограничения на продажу оружия российскими оборонными компаниями. Они также включают запрет финансирования странами ЕС российских энергетических компаний таких как «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эти санкции «недружественным шагом» и предостерег, что ответ Москвы будет «абсолютно пропорциональным».