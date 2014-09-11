Окружение Ляшко напало на бойцов Нацгвардии и тяжело побило полковника-участника АТО

Минувшим вечером в центре Киева представители Радикальной партии пошли на конфликт со служащими Нацгвардии и еще и избили участника АТО, который только что вернулся с Востока, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Около 22:00 часов к историческому старому зданию в элитном районе Киева приехала группа молодых людей. Бойцов Нацгвардии, которые охраняли объект, внезапные гости проигнорировали. Охрана вызвала подкрепление.

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«Приехали около 15 неизвестных лиц на данную территорию. Они не смогли дать ответ, для чего они приехали. После чего военнослужащие известили часть, которая направила туда группу. По прибытии группы на данный объект, встретившись с данными лицами, лица не дали никакого ответа, после чего началась потасовка», - рассказал врио командира части 3068 Национальной гвардии Олег Кравченко.

«В воинской части существует лицензия на предоставление охранных услуг на территории заказчика. И в соответствии с соглашением ребята охраняли объект», - пояснил он.

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В ночной стычке пострадали несколько представителей Радикальной партии Ляшко и полковник Нацгвардии. У последнего тяжелые травмы. По словам свидетелей, его били его же каской.

«Нанесены тяжелые травмы головы. Он находится в госпитале», - рассказал Кравченко.

Один из участников событий попытался было дать комментарий журналистам о том, что произошло ночью. Он назвался помощником нардепа Олега Ляшко и депутата Киевсовета Игоря Мосийчука. Сказал, что приехал выполнять поручения по выявлению в здании игорного заведения. После чего товарищи свидетеля со словами «Ты что, дебил?» отвели его подальше от журналистов.

За ночной схваткой начато досудебное следствие по статье 296, ч. 4 - хулиганство.