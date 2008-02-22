У Тимошенко определились, что делать с НАТО в этом году
14:44, 22 февраля 2008Политика
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План передадут Ющенко
Правительство на сегодняшнем заседании одобрило план действий Украина-НАТО на 2008 год и намерено передать его на утверждение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО после завершения заседания правительства.
«Сегодня такой план принят и рекомендован на рассмотрение Президентом Украины», - сказал В.ОГРЫЗКО.
Министр напомнил, что в соответствии с процедурой ежегодные планы действий Украина-НАТО своим указом утверждает глава государства.
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