У Тимошенко определились, что делать с НАТО в этом году

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило план действий Украина-НАТО на 2008 год и намерено передать его на утверждение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО после завершения заседания правительства.

«Сегодня такой план принят и рекомендован на рассмотрение Президентом Украины», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Министр напомнил, что в соответствии с процедурой ежегодные планы действий Украина-НАТО своим указом утверждает глава государства.