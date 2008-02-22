В Москве началось неформальная встреча глав государств СНГ

В Москве началось неформальное заседание Совета глав государств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии принимает участие 12 глав стран - участников СНГ.

По сообщениям пресс-службы Президента России, основной темой встречи станет развитие взаимодействия между странами СНГ. Главы государств планирую обсудить актуальные вопросы экономического и политического сотрудничества в рамках СНГ, вопросы взаимодействия в реализации совместных социальных и гуманитарных проектов.

Одной из наиболее актуальных тем будет работа Содружества над претворением в жизнь концепции дальнейшего развития СНГ и выполнения плана основных мероприятий по ее реализации (план был принят на саммите СНГ в Душанбе 5 октября 2007 года). Также президенты обсудят конкретные пути повышения эффективности деятельности Содружества и оптимизацию работы его структур. Особое внимание будет уделено экономическому сотрудничеству, в частности, будет обсуждаться разработка стратегии экономического развития СНГ.

Президенты также рассмотрят вопросы миграционной политики в странах СНГ. Внимание глав государств будет уделено также транспортной сфере и сотрудничеству в гуманитарной сфере. В частности, речь пойдет о совместной подготовке к празднованию 65 годовщины победы во Второй мировой войне, а также о задействовании возможностей межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в интересах формирования общего информационного пространства СНГ.