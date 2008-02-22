Турчинов намекает Балоге, чтоб занимался делами Секретариата, а не Кабмина

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Секретариату Президента не стоит выступать экспертами действий правительства.

Так он ответил по просьбе УНИАН прокомментировать замечание Секретариата Президента относительно антиинфляционных мероприятий, разработанных Кабинетом министров.

“Я считаю, что Секретариат должен заниматься своими вопросами. Когда у Президента есть вопрос или замечание, мы всегда внимательно слушаем”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ сообщил, что в антиинфляционных мероприятиях, которые разработало правительство, есть ряд «несогласований внутренней философии». В частности, по его словам, правительство для борьбы с инфляцией намерено применять административные меры, и ожидает более жесткую монетарную политику НБУ.

«На наш взгляд, административные меры не являются выходом и, фактически, являются продолжением политики правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Вы помните, что мы критиковали его за принятие постановления о вводе декларирования продавцом (цен на продукцию – УНИАН). Сейчас эти тенденции развиваются», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он также отметил, что более жесткая монетарная политика может привести к срыву экономического роста в результате ограничения доступа к финансам украинских предприятий.

Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что прогноз инфляции остался на прежнем уровне – 9,6% и обеспечение этой цифры будет нуждаться в активных и эффективных антиинфляционных мерах.

13 февраля первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Кабмин на ближайшем заседании намерен утвердить перечень антиинфляционных мероприятий.

Он также сообщил, что принято решение утверждать антиинфляционные мероприятия не постановлением правительства, а совместным решением Министерства финансов, Министерства экономики и Нацбанка. «Понятно, что без Нацбанка использовать монетарный инструмент для влияния на инфляцию практически невозможно», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Напомним, Президент Украины выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе. По словам главы государства, инфляция, зафиксированная в Украине в январе в размере 2,9%, является наибольшей за последние 7 лет и, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составлять 19,4%.

Вместе с тем премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что инфляция в январе является результатом 17% инфляционного роста по итогам 2007 года.

«Мы каждый месяц будем сокращать инфляцию и иметь до конца 2008 года однозначную инфляцию – до 10%. И это будет вдвое меньше, чем в 2007 году», - сказала она.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабинет министров увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.