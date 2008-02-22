Яценюк думает, что Януковича и его людей надо уважать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК оценивает 50 на 50 шансы подписания политического соглашения относительно разблокирования работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня во время встречи с депутатами от фракции БЮТ.

«Я оцениваю шансы подписания 50 на 50, но для парламента 50 на 50 это очень много, почти выигрышная ситуация», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что ВР или начнет работать системно, или эффективная работа всех ветвей власти будет нарушена. При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что фракции коалиции должны сделать все возможное, чтобы обеспечить права оппозиции. «Сегодня меньшинство представлено очень значительным количеством и независимо от того сколько в меньшинстве голосов 223 или 23, их надо уважать», - сказал председатель ВР.