В БЮТ говорят, что бурю накликали не они, и готовятся к выборам
Ляшко обвиняет Секретариат
|Олег ЛЯШКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи депутатов фракции БЮТ с председателем Верховной Рады ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.
По словам О.ЛЯШКО, «ее (работу ВР – УНИАН) можно разблокировать на день, на два, на три, но политические силы и те центры, которые стоят за этим, не заинтересованы, чтобы в стране был влиятельный парламент».
О.ЛЯШКО отметил, что выход пяти народных депутатов из НСНУ - «это вполне реальная угроза для коалиции».
Он считает, что во всем этом есть "немало усилий Секретариата Президента Украины".
По словам О.ЛЯШКО, кое-кого, в том числе и в Секретариате Президента, «очень волнуют те достижения, которые сделаны правительством Юлии ТИМОШЕНКО, и очень волнует рейтинг нашего правительства и то, что наконец выполняются предвыборные обязательства».
«Мы не накликали эту бурю, но мы должны быть готовы к досрочным выборам в парламент», - сказал О.ЛЯШКО.
По его убеждению, эти досрочные выборы обязательно состоятся.