В БЮТ говорят, что бурю накликали не они, и готовятся к выборам

Народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО убежден, что досрочные парламентские выборы будут, несмотря на усилия председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА по разблокированию работы нынешнего парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи депутатов фракции БЮТ с председателем Верховной Рады ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

По словам О.ЛЯШКО, «ее (работу ВР – УНИАН) можно разблокировать на день, на два, на три, но политические силы и те центры, которые стоят за этим, не заинтересованы, чтобы в стране был влиятельный парламент».

О.ЛЯШКО отметил, что выход пяти народных депутатов из НСНУ - «это вполне реальная угроза для коалиции».

Он считает, что во всем этом есть "немало усилий Секретариата Президента Украины".

По словам О.ЛЯШКО, кое-кого, в том числе и в Секретариате Президента, «очень волнуют те достижения, которые сделаны правительством Юлии ТИМОШЕНКО, и очень волнует рейтинг нашего правительства и то, что наконец выполняются предвыборные обязательства».

«Мы не накликали эту бурю, но мы должны быть готовы к досрочным выборам в парламент», - сказал О.ЛЯШКО.

По его убеждению, эти досрочные выборы обязательно состоятся.