Бойко заявляет, что на 1 января 2008 года у Украины не было долгов за газ

Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по ТЭК Юрий БОЙКО заявляет, что Украина не имела долгов за газ по состоянию на 1 января 2008 года.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я хочу, чтобы было понятно, что у нас не было задолженности по состоянию на 1 января 2008 года, поскольку в украинских хранилищах находился газ, а деньги на его оплату находились на счетах НАК", - сказал он.

По словам Ю.БОЙКО, "вообще не планировалось закрывать баланс ноября и декабря прошлого года газом среднеазиатского происхождения".

"У нас были договоренности по выкупу газа из Госрезерва и соответствующий проект постановления, и он прошел согласование правительственного комитета", - сказал экс-министр топлива и энергетики.

"Также у нас была договоренность с "Укрнафтой", это наша отечественная компания, мы выкупали газ у нее, и те деньги, которые лежали на счету "Нафтогаза", как раз были предназначены для того, чтобы купить наш отечественный газ и закрыть газовый баланс 2007 года, утвержденный Кабинетом Министров, с использованием этого газа. У нас хватало своего газа", - заявил Ю.БОЙКО.

Напомним, ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный с 1 января 2008 года газ приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за газ достиг 1,5 млрд. долл.

С 14 февраля НАК «Нафтогаз Украины» начал погашение долга за потребленный в 2007 году газ.