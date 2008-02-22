Бойко заявляет, что на 1 января 2008 года у Украины не было долгов за газ
"Я хочу, чтобы было понятно..."
Народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по ТЭК Юрий БОЙКО заявляет, что Украина не имела долгов за газ по состоянию на 1 января 2008 года.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.
"Я хочу, чтобы было понятно, что у нас не было задолженности по состоянию на 1 января 2008 года, поскольку в украинских хранилищах находился газ, а деньги на его оплату находились на счетах НАК", - сказал он.
По словам Ю.БОЙКО, "вообще не планировалось закрывать баланс ноября и декабря прошлого года газом среднеазиатского происхождения".
"У нас были договоренности по выкупу газа из Госрезерва и соответствующий проект постановления, и он прошел согласование правительственного комитета", - сказал экс-министр топлива и энергетики.
"Также у нас была договоренность с "Укрнафтой", это наша отечественная компания, мы выкупали газ у нее, и те деньги, которые лежали на счету "Нафтогаза", как раз были предназначены для того, чтобы купить наш отечественный газ и закрыть газовый баланс 2007 года, утвержденный Кабинетом Министров, с использованием этого газа. У нас хватало своего газа", - заявил Ю.БОЙКО.
Напомним, ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный с 1 января 2008 года газ приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за газ достиг 1,5 млрд. долл.
С 14 февраля НАК «Нафтогаз Украины» начал погашение долга за потребленный в 2007 году газ.