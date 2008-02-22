Тимошенко расскажет Ющенко, как без истерик и суеты победить инфляцию

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить антиинфляционные меры на 2008 год, согласованные с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что перечень мер отработан соответствующими министерствами совместно с Нацбанком Украины.

“И, насколько я знаю, определенным образом, как у нас предусмотрено регламентом, (перечень мер) согласован с Президентом”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что перечень этих мер даст возможность “спокойно, без истерик и суеты, без лишнего пиара сдерживать инфляцию”.

“Страна может быть спокойной. Наше правительство справится с инфляцией, которая осталась в наследство от прежней правительственной команды”, - подчеркнула она.

Также на сегодняшнем заседании правительство планирует утвердить пять главных целей для министерств по выполнению программы “Украинский прорыв для людей, а не политиков”.

Затем в течение недели планируется определить перечень главных целей для каждого органа исполнительной власти, который находится в координации министерств. Утвердить эти цели, а также планы мер по их выполнению планируется на следующем заседании правительства.

Она также сообщила, что среди особо важных вопросов, которые будут рассматриваться на сегодняшнем заседании Кабмина, принятие Государственной целевой программы по подготовке к проведению Евро-2012, одобрение законопроекта о применении обычных цен при осуществлении налогового контроля, что, по ее словам, не даст возможности уклоняться от уплаты налогов на прибыль, а также рассмотреть вопрос о предоставлении доступного жилья.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что Кабмин на следующем своем заседании намерен утвердить перечень антиинфляционных мер.

Он также сообщил, что принято решение утверждать антиинфляционные меры не постановлением правительства, а совместным решением Министерства финансов, Министерства экономики и Нацбанка. «Понятно, что без Нацбанка использовать монетарный инструмент для влияния на инфляцию практически невозможно», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил обеспокоенность высокими темпами инфляции в январе (2,9%). При таких темпах, по данным Нацбанка, годовой рост инфляции может составить 19,4%.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает, что инфляция в январе является результатом 17% инфляционного роста по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. Бюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн.; рост ВВП – 6,8%; инфляция – 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

13 февраля Кабинет Министров увеличил прогнозный показатель ВВП на 2008 год до 921 млрд. грн., сохранив прогноз роста инфляции в 9,6%.