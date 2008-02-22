Тимошенко озадачила Кабмин: делаем зону свободной торговли с Росией

Украина и Россия намерены создать зону свободной торговли на основе регламентных норм и процедур Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства, комментируя результаты своего рабочего визита в Москву 20-21 февраля.

«Украина стала членом ВТО, но в процессе переговоров мы предложили России до ее вступления в ВТО, чтобы мы начали создавать в торговых отношений Украины и России условия, которые действуют в ВТО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству экономики подготовить соответствующие поручения для создания зоны свободной торговли между Украиной и РФ.

«Это абсолютно нам по силам и можно это сделать одним из наших приоритетов. Нужно тщательно работать над тем, чтобы зона свободной торговли между Украиной и Россией заработала без исключений и ограничений. Это является нашей целью, которой мы должны посвятить определенную часть нашей работы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.