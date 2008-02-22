Яценюк увидел желание оппозиции зайти в зал

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК положительно оценивает начало переговоров с парламентскими фракциями относительно разблокирования работы ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с депутатами от фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

По словам А.ЯЦЕНЮКА, такие переговоры тяжело было начать на протяжении нескольких недель. «Но я хотел бы отметить, что вижу, что у фракций меньшинства, блокирующих трибуну, появилось желание зайти в сессионный зал», - сказал председатель ВР.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что фракции коалиции не надо убеждать в чем-то, поскольку они всегда были готовы к конструктивной работе.

Спикер также отметил, что он выступает категорически против имитации работы парламента. «Это когда собрались на час, что-то там решили и разбежались, для того, чтобы снова возобновить тридцатидневный срок», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК заверил, что работа парламента будет базироваться исключительно на календарном плане.

А.ЯЦЕНЮК в который раз подчеркнул, что единственным выходом из парламентского кризиса является проведение консультаций лидеров фракций в понедельник и подписание политического соглашения. Он проинформировал депутатов от НУ-НС, что к тексту политического соглашения свои предложения уже направили фракции Партии регионов, Блока Литвина и БЮТ.

При этом, отметил председатель ВР, фракция КПУ единственным выходом из ситуации называет проведение референдума относительно НАТО.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что во время выходных дней будет наработан текст политического соглашения и на следующей неделе робота ВР будет разблокирована.