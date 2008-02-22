Тимошенко заявляет, что 4 млрд. кубометров газа - на совести посредников

Из газового баланса Украины выведено 4 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после возвращения в Киев из Москвы, где она находилась с двухдневным рабочим визитом.

Премьер-министр отметила, что в ходе переговоров с руководством российского ОАО «Газпром» «выяснилось, что проблемы, созданные «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго», существенно глубже, чем предполагало правительство».

«Долги, к сожалению, не только в долларах США измеряются и превышают уже полтора миллиарда долларов, но они измеряются еще определенными объемами газа за предыдущие периоды, которые были потреблены «УкрГаз-Энерго», «РосУкрЭнерго», выведены из баланса Украины. И Украина, кроме реальных денег, задолжала еще миллиарды кубических метров газа, которые обязана вернуть в натуре», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, задолженность Украины в натуральном измерении составляет около 4 млрд. кубических метров газа.

«Масштаб грабежа «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго» еще будет проявляться на таких, в том числе, встречах, которые мы сегодня проводили», - считает глава украинского правительства.

Напомним, ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. долл., а общий просроченный долг за газ достиг 1,5 млрд. долл.

С 14 февраля НАК «Нафтогаз Украины» начал погашение долга за потребленный в 2007 году газ.