Тимошенко предлагала Газпрому доступ к украинской трубе?

Переговоры премьер-министра Юлии Тимошенко с главой "Газпрома" Алексеем Миллером провалились. Госпожа Тимошенко предложила вернуться к проекту совместного консорциума по управлению газотранспортной системой, а также полностью исключить из схем поставок газа посредников. Эти предложения противоречат договоренностям, достигнутым 12 февраля президентами России и Украины. Поэтому в "Газпроме" в ответ предпочли напомнить Юлии Тимошенко о том, что Украина должна России за газ, поставленный в прошлом и в этом году, сообщает Комерсант-Украина.

Юлия Тимошенко и Алексей Миллер вчера обсуждали газовые отношения России и Украины с 12.00 до 15.30. Источник издания в украинской делегации рассказал, что Юлия Тимошенко предложила господину Миллеру возобновить работу "Международного газотранспортного консорциума по управлению украинской газотранспортной системой" в обмен на доступ к разработке месторождений газа в России и прямые поставки среднеазиатского газа в ближайшие три года.

Впервые идея создания газотранспортного консорциума появилась на переговорах экс-президента Украины Леонида Кучмы, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и президента России Владимира Путина в 2002 году. Вначале стороны договорились создать четырехсторонний консорциум, пригласив в него еще Gaz de France или BP. Потом остановились на трехстороннем варианте – "Газпром", "Нафтогаз" и Ruhrgas. В 2003 году было создано ООО "Международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины", в котором по 50% принадлежало "Нафтогазу" и "Газпрому". Однако проект так и не был реализован из-за разного понимания акционерами функций данного предприятия.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока вчера рассчитывала, что "Газпром" примет предложения ее шефа. "Есть настроение не уезжать отсюда, пока не решим все вопросы",– говорила она. Но премьер-министру пришлось покинуть Россию без официальных итогов переговоров. Замглавы департамента по информполитике "Газпрома" Сергей Куприянов уточнил, что переговоры продолжатся, но ни сроков, ни участников не назвал.

Как пояснил другой источник, знакомый с ходом переговоров, Алексей Миллер потребовал от Украины выполнить все договоренности президентов двух стран от 12 февраля. Речь идет о создании двух СП на паритетных началах и возврате до 14 марта $1,5 млрд долга. Кроме того, как сообщила по прилете в Киев сама Юлия Тимошенко, был поднят вопрос об оплате 4 млрд кубометров газа, поставленных в этом году. Сумму долга госпожа Тимошенко не назвала. Исходя из стоимости среднеазиатского газа для Украины ($179,5 за тысячу кубометров) получается $718 млн, если же это был российский газ (по $320 за тысячу кубометров) – $1,28 млрд. В "Газпроме" уточняют, что на российский газ пришлась лишь часть объемов.

Если договоренности 12 февраля не будут выполнены, Россия собирается немедленно перейти к поставкам Украине исключительно российского газа по $320 за тысячу кубометров. Перечисленные 20 февраля НАК "Нафтогаз Украины" $178 млн в счет погашения долга перед "УкрГаз-Энерго" ("Газпрому" в нем принадлежит 25%) не стали решающим аргументом для переговоров. Украина еще должна за прошлый год $717 млн.

Гендиректор компании Magyar GT Янош Петефи считает, что "Газпром" не согласится с предложением Юлии Тимошенко до тех пор, пока не появится стопроцентная уверенность, что с компанией рассчитаются за газ и допустят на внутренний рынок Украины. Но и в этом случае, считает эксперт, у российской монополии не будет необходимости продавать газ по низким ценам. "Что же касается украинских газопроводов, этот объект не настолько важен, как это было в 2002 году – уже в 2011 году, после запуска российских газопроводов Nord Stream и South Stream, он будет представлять меньший интерес для `Газпрома`",– полагает господин Петефи.