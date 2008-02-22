Политсовет Нашей Украины отложил все проблемы до 1 марта

1 марта состоится заседание Политического совета партии “Народный Союз Наша Украина”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина - Народная самооборона”, соответствующее решение было принято на заседании Президиума НСНУ 20 февраля. На заседании президиума была рассмотрена текущая политическая ситуация и одобрено заявление президиума по поводу выхода из НСНУ отдельных членов партии.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля из НСНУ вышел глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, а 19 февраля о выходе из “Нашей Украины” объявили заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, народные депутаты Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Игорь КРИЛЬ, Виктор ТОПОЛОВ, Оксана БИЛОЗИР и Василий ПЕТЕВКА.

Бывшие члены НСНУ замечают, что некоторые члены «Нашей Украины» начали использовать партию для удовлетворения собственных амбиций.