Рада просит Ющенко исключить Одесский припортовый из перечня приватизации

Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации Верховной Рады просит Президента Украины приостановить действие распоряжения Кабинета министров № 81-р и исключить ОАО «Одесский припортовый завод» из перечня хозобществ, госпакеты которых подлежат первоочередной приватизации.

Соответствующее обращение Комиссии к Президенту Украины опубликовано сегодня на сайте Верховной Рады.

Так, члены Комиссии считают, что приватизация ОПЗ противоречит статье 1, части второй статье 5 Закона "О приватизации государственного имущества" и статье 1 Закона "О трубопроводном транспорте".

Спецкомиссия также предлагает Кабинету Министров срочно принять решение о закреплении в государственной собственности пакета акций в размере 50% уставного фонда ОАО "Турбоатом" плюс одна акция, уменьшив размер пакета ОАО "Турбоатом", которое подлежит продаже в 2008 году, до 25%.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с распоряжением Кабмина от 16 января 2008 года №81-р, на первоочередную продажу в 2008 году, в частности, планируется выставить госпакеты акций ОАО “Укртелеком” (67,79%), ОАО “Одесский припортовый завод” (99,57%) и ОАО “Турбоатом” (75,22%).

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод".

Стартовая цена выставляемого на конкурс пакета - 3 млрд. грн. Конкурс состоится через 75 дней после публикации объявления.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южное, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования - турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» переданы в управление государственного концерна «Укратомпром». «Сварог Эссет Мэнеджмент», связываемая с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».