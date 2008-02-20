Адвокат Рудьковского заявляет, что экс-министру вводили неизвестный препарат

Адвокат Николая РУДЬКОВСКОГО Алексей БОНЮК не исключает, что в изоляторе СБУ, где содержался экс-министр после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины, к Н.РУДЬКОВСКОМУ применялись “несанкционированные действия».

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам адвоката, подзащитный говорил ему о том, что в первые 24 часа после задержания ему делали какие-то инъекции препаратов, после которых он почувствовал онемение конечностей, не мог ходить.

Содержание Н.РУДЬКОВСКОГО в изоляторе СБУ, суд, а потом помещение его в Лукьяновское СИЗО №13 не дало возможности провести медицинское исследование и определить, какие препараты и с какой целью ему вводились, сказал адвокат.

А.БОНЮК также отметил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ готов был объявить голодовку, протестуя против условий содержания его в «тайном изоляторе» СБУ, поскольку двое суток после задержания ему не позволяли передавать продукты и лекарства, необходимые после операции.

По словам его пресс-секретаря Виктории БУТЕНКО, «лично к сотрудникам СИЗО у него (экс-министра) нет претензий, потому что он понимает, что люди выполняли приказ».

Адвокат Н.РУДЬКОВСКОГО также не исключил, что попытки давления на экс-министра транспорта будут продолжаться, поскольку “заказчики «дела РУДЬКОВСКОГО» не заинтересованы в объективном рассмотрении дела и всячески этому препятствуют”.