У Ющенко назвали ”категорически не приемлемой” позицию Тимошенко

Секретариат Президента Украины заявляет о неприемлемости намерений правительства дезавуировать договоренности главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО и Президента России Владимира ПУТИНА в газовой сфере.

Об этом идет речь в заявлении Секретариата Президента Украины относительно отношений с Россией в сфере газоснабжения.

Ситуация с поставками газа в нашу страну и расчетами за потребленное топливо находится под личным контролем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечается в документе.

В заявлении напоминается, что эта тема, среди прочих, была предметом обсуждения во время рабочего визита главы государства в Москву и переговоров с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Лидеры двух государств достигли согласия по ряду проблемных аспектов, в частности, относительно погашения существующих задолженностей за использованный газ, и предложили четкий порядок двустороннего взаимодействия в вопросах газоснабжения.

В то же время, в последние дни средства массовой информации распространили ряд заявлений должностных лиц Кабинета министров, которые свидетельствуют о намерениях правительства действовать по другому сценарию, нежели это определено договоренностями между президентами В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИНЫМ. В связи с этим Секретариат Президента Украины считает необходимым выступить с дополнительными разъяснениями относительно логики действий и задач по решению комплекса вопросов в отношениях с Россией по газовой проблематике.

По состоянию на 1 февраля этого года НАК «Нафтогаз Украины» задолжал за использованный газ 1 млрд. 450 млн. долларов. Президенты В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН договорились, что с 14 февраля Украина начнет рассчитываться за газ, потребленный с ноября прошлого года по январь 2008 года. Глава государства дал четкую директиву: все платежи из почти полуторамиллиардного долга должны быть закрыты в кратчайшие сроки. При этом однозначно зафиксировано, что расчеты за 2007 год проводятся по прошлогодним контрактным ценам.

«Нафтогаз Украины» на минувшей неделе в оплату задолженности перечислил почти 104 млн. долларов. После отдельного распоряжения Президента было направлено дополнительно еще 178 млн. долларов. Медленные темпы погашения долга создают впечатление промедления Украины с платой по счетам. Правительство, вместе с тем, находит всевозможные причины для оправдания, которые бросают тень на реноме страны как добросовестного партнера в договорных отношениях, считают в Секретариате Президента Украины. На сегодняшний день нет никаких весомых причин, которые могут поставить под сомнение способность Украины полностью и своевременно рассчитаться за газовые долги, как того требует Президент В.ЮЩЕНКО.

Главы Украины и России договорились в Москве о начале перехода на прямые, прозрачные взаимоотношения между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». Было поручено немедленно начать работу по подготовке договорной базы такого сотрудничества. Решение двух президентов – это отправная точка нового характера отношений между Украиной и Россией в газовой сфере на принципах партнерства, прозрачности и взаимной выгоды, без дисбалансов в соблюдении национальных интересов. Практическая работа по проработке необходимых схем и документов должна проводиться на правительственном уровне. Кабинет министров должен вскоре предоставить главе государства конкретные предложения.

С учетом изложенного, беспокоят заявления Кабмина о том, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО будет вести переговоры с российской стороной относительно организации поставок газа в нашу страну «с чистого листа». В сущности, это означает намерение правительства дезавуировать договоренности, достигнутые в Москве президентами Украины и России. Такая позиция не правильна и категорически не приемлема. Премьер-министр и другие представители правительства обязаны действовать исключительно в русле решений, принятых лидерами двух держав.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО в Москве придется начинать переговоры по газовым вопросам с самого начала.

Сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО начинает двухдневный рабочий визит в Россию. Программой визита главы украинского правительства предусмотрено проведение встречи с премьер-министром России Виктором ЗУБКОВЫМ, Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ, а также с председателем правления Сбербанка России Германом ГРЕФОМ.