У Януковича считают, что Балоге придется проявить незаурядную изобретательность

Выход главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ из партии «Наша Украина» приведет к углублению конфликта интересов между ним и Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Такое мнение в комментарии УНИАН выразила народный депутат, член фракции Партии регионов Ирина БЕРЕЖНАЯ.

По ее словам, выход из партии «Народный Союз Наша Украина» В. БАЛОГИ не вызывает удивления. И.БЕРЕЖНАЯ объяснила это тем, что «этот неординарный политик осознал бесперспективность этой политической силы».

При этом, отметила И.БЕРЕЖНАЯ, на сегодняшний день существует очевидный конфликт интересов между в настоящее время беспартийным В.БАЛОГОЙ и почетным председателем «Нашей Украины”, Президентом В.ЮЩЕНКО. “БАЛОГЕ придется проявить незаурядную изобретательность и гибкость мышления, различая интересы ЮЩЕНКО - Президента Украины и ЮЩЕНКО – партийного руководителя”, - сказала И.БЕРЕЖНАЯ.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля В.БАЛОГА объявил о выходе из партии НСНУ. В своем заявлении по этому поводу В.БАЛОГА отметил: «Все эффективные возможности, связанные с моим пребыванием в рядах «Нашей Украины», полностью исчерпаны. Мой выход из партии снимет вопрос соотношения между моими функциями как главы Секретариата Президента и как члена президиума НСНУ. Будут прекращены всевозможные спекуляции, о моей роли во внутрипартийных процессах».