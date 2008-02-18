Ющенко: как быть, если в Севастополе появится база НАТО? - Да никак…

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что на территории Украины не будут размещены ядерные запасы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер" в воскресенье.

"Как быть, если в Севастополе будет находиться военная база НАТО? Да никак не быть. Я хочу напомнить всем, кто хочет это услышать: украинская конституция запрещает на территории Украины иметь военную базу любой стране или блоку стран", - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что Украина больше 10 лет назад подписала соглашение, согласно которому на ее территории никогда не будут размещены ядерные запасы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что чувствует понимание с российской стороной в обсуждении вопроса НАТО. "Прежде всего, это диалог. И мне было приятно, что одним из выводов этого диалога является то, что Россия признает право Украины моделировать собственную политику безопасности. Это очень важно", - подчеркнул Глава государства, отказавшись комментировать заявление президента России Владимира ПУТИНА о том, что руководство Украины подписало письмо о присоединении к плану действий относительно членства в НАТО вопреки воле населения.

"Мне не совсем нравится комментировать слова Владимира Владимировича – человека, которого я уважаю, потому что он Президент большой страны, нашего соседа, с которым нужно всегда жить дружно и в понимании", - подытожил В.ЮЩЕНКО.

"Я все делаю для того, чтобы эти понимания построить, но не теряя ни одного процента украинского интереса", - прибавил Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Москве на общей с Президентом Украины пресс-конференции В.ПУТИН подтвердил опасение России по поводу возможного вступления Украины в НАТО, хоть и признал, что это является суверенным правом Украины.

По мнению В.ПУТИНА, вступление Украины в НАТО может привести к определенным последствиям, в частности, размещение на ее территории иностранных военных баз. Поэтому Россия может будет вынуждена направить свои ракеты в сторону Украины.

В свою очередь, Президент Украины подчеркнул, что какие-либо действия нашей страны в отношениях с НАТО не направлены против других стран и, в первую очередь, России. Он выразил на этот счет заинтересованность в диалоге с Россией.