Винский опровергает Рудьковского

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не подписывал меморандум о создании коалиции демократических сил между «Нашей Украиной», СПУ и Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом в интервью газете «Дело» от 30 марта 2006 г. сообщил член политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, есть решение политсовета СПУ о том, что партия поддерживает меморандум и поручает А.МОРОЗУ его подписать, но на сегодня его подписи под этим документом еще нет. Подписание будет совместным, когда одновременно все участники его подпишут - «мы же не можем сами ставить подпись», - подчеркнул И.ВИНСКИЙ. Член политсовета СПУ сообщил, что проект меморандума по поручению руководителей блоков отработан рабочей группой, в которую входили он, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и первый заместитель руководителя избирательной кампании блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

И.ВИНСКИЙ заявил, что «на сегодня ситуация такова, что каждая восьмая должность в Кабинете министров и в комитетах парламента будет наша». В то же время он отметил, что на сегодня СПУ еще не определилась «с министерскими портфелями». По его словам, это будет «компромиссная работа в ходе согласования позиций».

На вопрос, будут ли социалисты настаивать на сохранении министерской должности Юрия ЛУЦЕНКА, И.ВИНСКИЙ отметил, что «эту тему мы еще не обговаривали».

Кроме того, И.ВИНСКИЙ сообщил, что в проекте меморандума о создании коалиции демократических сил отсутствует пункт о денонсации газового соглашения. (На этом пункте настаивала Ю.ТИМОШЕНКО - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 28 марта член СПУ, народный депутат Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что социалисты уже подписали меморандум о создании “помаранчевой коалиции” и ожидают еще двух подписей. “Мы уже подписали меморандум. В “помаранчевую коалицию”, кроме нас, войдут БЮТ и “Наша Украина”. Сейчас мы ждем, когда ее подпишут наши партнеры”, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.