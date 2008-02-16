Шуфрич в гипсе - ему на ногу уронили авто Лукъянова вместе с Лукъяновым

Народному депутату от Партии регионов Нестору ШУФРИЧУ в клинике «Борис» поставили диагноз «повреждение связок ступни с кровоизлиянием» с необходимостью носить гипс 2-3 недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ШУФРИЧА.

В сообщении указывается, что вчера в результате потасовки депутатов от Партии регионов Владимира СИВКОВИЧА, Н.ШУФРИЧА и Владислава ЛУКЬЯНОВА со спецподразделением Департамента исполнения наказаний в клинике «Борис», откуда экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО увозили обратно в СИЗО, автомобиль В.ЛУКЬЯНОВА вместе с ним самим внутри уронили Н.ШУФРИЧУ на ногу.

Как сообщалось, причиной драки стала попытка службы исполнения наказаний забрать Н.РУДЬКОВСКОГО в СИЗО. Депутаты настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице. Около 22.00 Н.РУДЬКОВСКОГО все же отвезли в СИЗО.