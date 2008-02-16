Во время драки в ”Борисе” Шуфрича придавили... автомобилем

Партия регионов намерена инициировать создание парламентской следственной комиссии по факту нападения на народных депутатов и причинения телесных повреждений Нестору ШУФРИЧУ со стороны спецподразделения Департамента исполнения наказаний.

Об этом заявил народный депутат Валерий БОНДЫК, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, комментируя вчерашние события в клинике вокруг экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

«Мы считаем, что вчерашний инцидент в клинике «Борис» требует немедленного парламентского расследования. Партия регионов будет инициировать создание парламентской следственной комиссии по факту нападения на народных депутатов и причинения телесных повреждений Нестору ШУФРИЧУ со стороны спецподразделения Департамента исполнения наказаний, которое выражалось в том, что при перемещении автомобиля он был опущен на ногу ШУФРИЧА», - заявил В.БОНДЫК.

В свою очередь пресс-секретарь Н.ШУФРИЧА Мила ЩЕРБАНЬ сообщила УНИАН, что Н.ШУФРИЧ находится в клинике «Борис», где ему делают рентген ноги. «На данный момент неизвестно, перелом ноги у него или трещина», - сказала пресс-секретарь.

Вместе с тем В.БОНДЫК заявил, что в Партии регионов не исключают, что рассмотрение вопроса по делу Н.РУДЬКОВСКОГО «может перейти в другую плоскость, а именно - как рассмотрение вопроса по делу нападения на народных депутатов от Партии регионов».

«Мы считаем, что действия руководства следственного изолятора подлежат правовой оценке вплоть до возбуждения уголовного дела на начальника СИЗО полковника Александра БАЛДУКА за превышение власти и должностных полномочий в связи с тем, что он отказался рассмотреть указание прокурора о нахождении следственноарестованого, еще даже не подсудимого Николая РУДЬКОВСКОГО для подготовки к операции в условиях клиники «Борис», - заявил В.БОНДЫК.

Как сообщалось, в столичной частной клинике, куда 15 февраля привезли экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО, произошла драка.

По предварительным данным, в ней принимали участие сотрудники службы исполнения наказаний, которые конвоировали Н.РУДЬКОВСКОГО, и депутаты от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ, Владимир СИВКОВИЧ и Владислав ЛУКЬЯНОВ.

Причиной драки стала попытка службы исполнения наказаний забрать Н.РУДЬКОВСКОГО в СИЗО. Депутаты настаивали на том, чтобы экс-министр остался в больнице.

Около 10-ти вечера Н.РУДЬКОВСКОГО все же отвезли в СИЗО.