Кириленко рассказал, что нужно, чтобы появилась партия Ющенко

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО убежден, что политические силы, входящие в состав блока НУ-НС, найдут общий язык при создании единой партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины – Народной самообороны” , об этом он заявил в субботу на брифинге в Сумах.

По словам В.КИРИЛЕНКО, идея создания единой политической силы на базе блока является актуальной. Он заверил, что как председатель крупнейшей в блоке партии “Народный Союз «Наша Украина” все делает для того, чтобы объединительный процесс завершился результативно. “Наработан проект общего устава, общей программы, приблизительный график и алгоритм объединения”, - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что “для того, чтобы эти проекты реализовались, необходимо внести поправки и некоторые изменения в действующий закон о политических партиях".

В.КИРИЛЕНКО отметил, что “избиратели требуют от нас единства в политическом понимании этого слова, и мы уже создали блок из девяти партий - наибольший в истории украинских выборов”.

“Сначала говорили, что это невозможно, а затем говорили, что блок сразу после выборов развалится, перессорится за портфели и должности. Но мы выполнили обещание, мы объединились”, - подчеркнул он.

По словам В.КИРИЛЕНКО, партии, входящие в блок, - это политические силы, которые, в интересах реализации установок избирателей, в интересах политики Президента Виктор ЮЩЕНКО, всегда находят между собой общий язык. “В том числе найдут общий язык и при создании единой партии”, - отметил он.

При этом В.КИРИЛЕНКО добавил, что объединение “это произойдет, несмотря на упреки недоброжелателей”.