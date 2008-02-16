В НУ-НС говорят, что в Раде возможны компромиссы в интересах ПР и КПУ

Лидер Европейской партии, народный депутат от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Николай КАТЕРИНЧУК считает, что системности в работе Верховной Рады не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК сказал во время чествования памяти погибших воинов-интернационалистов в г. Калиновке Винницкой области.

"Системности в ее работе не будет. Я думаю, что время от времени это будут какие-то компромиссы, в основном в интересах Партии регионов и Коммунистической партии", - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК добавил, что позиция Европейской партии заключается в том, что “отдавать Верховную Раду на откуп кучке авантюристов не стоит”.

"Поэтому необходимо принимать адекватные меры, и, используя большинство в парламенте, дать возможность вести заседание спикеру и проводить голосование. Ведь ситуация в государстве нуждается в быстрейшем принятии социальных законов, внесении изменений в бюджет и внедрении мероприятий для сдерживания роста инфляции и цен", - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.