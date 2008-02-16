В минэкономики подсчитывают прибыли от вступления Украины в ВТО

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заверяет, что вступление во Всемирную торговую организацию даст возможность усилить позиции Украины на экспортных рынках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, международная торговля сельскохозяйственной продукцией в рамках ВТО регулируется единым Соглашением о сельском хозяйстве. Он отметил, что этим Соглашением предусмотрен перевод всех нетарифных барьеров относительно импорта сельскохозяйственной продукции в тарифы и определения их верхней границы, постепенное снижение импортных тарифов, а также сокращение внутренних и экспортных субсидий для сельхозпродукции. “Страны, присоединяющиеся к ВТО, берут на себя определенные обязательства относительно государственной поддержки сельского хозяйства; доступа на рынок сельскохозяйственных и продовольственных товаров; санитарных и фитосанитарных мероприятий, экспортной конкуренции в сельскохозяйственной и продовольственной торговле”, - сказал министр экономики.

По словам Б.ДАНИЛИШИНА, это требует определенного рыночного реформирования аграрного сектора и либерализации доступа к рынкам аграрной и пищевой продукции. “Вступление в ВТО даст возможность усилить наши позиции на экспортных рынках”, - убежден министр экономики. По его словам, согласно исследованиям ведущих специалистов, в результате вступления в ВТО совокупный выпуск в секторе сельского хозяйства увеличится на 2% в долгосрочном периоде. При этом ожидается, что улучшение доступа на рынки приведет к существенному росту экспорта (+ 43,5%).

В то же время, отметил Б.ДАНИЛИШИН, вступление Украины в ВТО приведет к уменьшению отдельных ставок тарифа на импорт. По словам министра, в соответствии с тарифными обязательствами, среднеарифметическая ставка ввозной пошлины на сельскохозяйственную продукцию уменьшится с 13,84% до 11,16%. «Поскольку ценовая разница между мировыми ценами и ценами отечественного производителя уменьшается, Украина будет оставаться нетто-експортером основных сельскохозяйственных товаров”, - сказал он.

Б.ДАНИЛИШИН также отметил, что Украине придется реструктуризировать помощь сектора в соответствии с условиями ВТО, что происходит уже сейчас. По его словам, сегодня государственная аграрная политика должна концентрироваться на повышении конкурентоспособности аграрного сектора, обеспечении качества и безопасности продуктов питания и содействия охране окружающей среды.

Кроме того, министр экономики назвал основные направления реформирования политики в сфере сельского хозяйства. Среди них, в частности, отделение поддержки сельскохозяйственных производителей от поддержки развития сельских территорий и переход от производственных субсидий к независимым от объемов и типа производства прямых платежей. “При условиях определенного реформирования механизма предоставления государственной поддержки Украина будет иметь достаточные возможности для защиты отечественного агропромышленного комплекса в условиях членства в ВТО”, - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Руководитель экономического ведомства считает, что обязательным вопросом переговорного процесса по вступлению в ВТО, без урегулирования которого невозможно завершить работу по консолидации обязательств страны, является согласование предельного уровня совокупного измерения поддержки сельского хозяйства (СИП). Он отметил, что в соответствии с Соглашением о сельском хозяйстве, внутренняя ценовая поддержка сельского хозяйства, или так называемые мероприятия “желтого ларца”, должна быть сокращена на протяжении пяти лет на 20% по сравнению с базовым периодом. “Благодаря своей компромиссной позиции на переговорах, Украина после вступления в ВТО не обязана сокращать согласованный уровень СИП, дающий дополнительное преимущество агропромышленному сектору”, - заметил Б.ДАНИЛИШИН.