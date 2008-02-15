Турчинов: Тимошенко лежит с очень высокой температурой

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО из-за болезни не сможет принять участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«К сожалению, я действительно констатирую, что Юлия Владимировна с температурой работала последние три дня, но здоровье уже не выдержало и она действительно с очень высокой температурой сегодня находится на больничном», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер также сообщил, что на заседании СНБО планируется рассмотреть вопросы приватизации, реформирования органов юстиции и Службы безопасности Украины.

«На заседании СНБО не планируется рассмотрение газовых вопросов», - подчеркнул он.