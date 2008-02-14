Янукович пожаловался, что его не понимают

Стремление Партии регионов по созданию коалиции, «которая бы взяла ответственность за стабильность в стране», пока не нашло поддержки у других политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ.

Он отметил, что во время парламентской избирательной кампании существовала надежда получить такую конфигурацию в парламенте, которая бы отвечала настроениям общества.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина в последнее время «проходит довольно сложный политический путь». По его словам, политический кризис в Украине продолжается.

Лидер Партии регионов также выразил убеждение, что в настоящее время в Верховной Раде Украины «очень хрупкое большинство», которое не позволяет эффективно работать.