Тимошенко отняла 350 га закарпатской земли ”от Януковича”

Кабинет министров отменил постановление правительства Виктора Януковича, по которому 350 гектаров земель на Закарпатье передавались Центру развития туризма "Синяк".

Об этом "Украинской правде" сообщил министр Кабинета министров Петр Крупко.

"Кабинет министров принял распоряжение № 269, которым отменил распоряжение от 14 ноября № 990 "О согласовании местоположения объекта", - сказал Крупко.

В постановлении от 14 ноября Кабмин согласовал местоположение земельных участков для предоставления в постоянное пользование коммунальному предприятию "Центр развития туризма "Синяк" под размещение туристического комплекса "Синяк" общей площадью 350 гектар.

На эти цели должны были отойти 303,6614 гектаров лесов государственного предприятия Мукачевское лесное хозяйство и 46,3386 гектаров лесов из земель запаса Чинадеевского поселкового совета.