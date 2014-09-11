Сикорский считает, что чем глубже Россия войдет в Украину, тем больше встретит сопротивления

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом он сказал в интервью TVN24 Biznes i Swiat в среду вечером.

"Это (попытки создать такой коридор) будет означать продолжение войны, ибо чем глубже россияне войдут, тем более этническая и политическая ситуация будет меняться не в их пользу. Знаем, что украинцы будут бороться", - сказал он.

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"Оказалось, что была определенная логика в том, что Крым был административно присоединен к Украине. Поэтому может быть большой соблазн открытия наземного моста на Крым", - сказал польский министр.

Как сообщал УНИАН, эксперты польского Института международных дел PISM считают наиболее правдоподобным сценарием развития событий в Украине попытку России пробить наземный коридор с Крымом, вероятность которого на этой неделе они оценили в 50%. Эксперты считают, что остановить Россию от воплощения такого сценария может только активное противостояние Украины и многочисленные жертвы среди российских солдат.