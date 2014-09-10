Тарута пригласил Кабмин на выездное заседание в Мариуполь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после расширенного заседания правительства с участием президента Украины Петра Порошенко 10 сентября.

«Я предложил выездное заседание Кабмина на Донбассе. После приезда президента это очень важно. У нас накопилось очень много проблем, которые должны быть решены безотлагательно», - сказал Тарута.

Читайте такжеПорошенко в Мариуполе: Эту нашу землю мы никому не отдадимПо его мнению, ключевыми вопросами должны стать определение границ зоны АТО, а также решение социальных вопросов вынужденных переселенцев, число которых, по словам Таруты, превысило 75 тыс. человек.

«У нас нет времени перекладывать те вопросы, которые не решаются», - добавил он.