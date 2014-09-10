Яценюк открыл заседание Кабмина при участии Порошенко

В Доме правительства началось заседание Кабинета министров Украины при участии президента Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыл премьер-министр Арсений Яценюк. Читайте такжеКабмин намерен ввести санкции против России в октябреНа заседании присутствуют председатель Верховной Рады Александр Турчинов, председатели областных государственных администраций и города Киева. На заседании будет рассмотрен вопрос обороноспособности государства. .

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