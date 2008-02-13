Гриценко считает, что Россия дала Украине кость

Народный депутат Украины, председатель Комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что российско-украинские газовые договоренности вызывают тревогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО сказал в интервью журналистам.

По его словам, первые сообщения о переговорах в Москве, с одной стороны, свидетельствуют об устранении УкрГазЭнерго с рынка, но «с другой стороны, речь идет о создании новых совместных предприятий». По его словам, «это то же, только вид с сбоку».

А.ГРИЦЕНКО отмечает, что сейчас Украина «в лице Газпрома будет иметь более сильного игрока, который может более кардинально влиять на украинский внутренний рынок». Он отметил, что эта ситуация противоречит интересам нашего государства.

По его словам, также тревогу вызывает то, что во время переговоров речь не идет о возобновлении межправительственных соглашений в системе поставок газа с гарантией баланса газа для Украины.

Он отмечает, что ситуация похожа на ту, которая была зимой 2006 года, когда вопрос о поставках газа был решен только тактически, а не стратегически. «И это может быть костью тактической, которую нам дали, чтобы успокоить, но стратегически будет решен вопрос не в пользу Украины», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля на переговорах в Москве, которые проводили президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет создано на паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

По словам О.ДУБИНЫ, 14 февраля будут подписаны первые документы о создании совместных предприятий «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

Кроме того, президенты Украины и России договорились, что Украина, начиная с 14 февраля, начнет погашать «газовые» долги за ноябрь-декабрь 2007 года.

Ранее «Газпром» заявлял, что задолженность Украины за поставленный российский газ с 1 января 2008 г. приближается к 500 млн. дол., а общий просроченный долг достиг 1,5 млрд. дол.