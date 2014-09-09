США скептически относятся к договоренностям Порошенко с Путиным

Так во время брифинга в понедельник в Вашингтоне представитель Госдепартамента США Джен Псаки прокомментировала телефонный разговор между Петром Пророшенко и Владимиром Путиным, передает ИТАР-ТАСС.

"Я не хочу преувеличивать значение этого. Думаю, что мы смотрим на это с надеждой, но и со скептицизмом. Необходимо реализовать еще много шагов", - заявила она.

Также по словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты считают, что договоренности о прекращении огня на юго-востоке Украины "в основном соблюдаются".

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"Похоже, что перемирие в основном соблюдается, хотя поступали сообщения о минометных обстрелах и оружейной стрельбе в районе Мариуполя и аэропорта Донецка, а также сообщения о более интенсивном применении силы в районе Луганска, - сказала американский дипломат.

"Думаю, что дело заключается не только в том, что было положено на бумагу и что было согласовано. Все дело в том, как это будет выполняться", - добавила Псаки.