Десантники из заблокированного аэропорта Донецка захватили в плен семерых солдат РФ

Большинство людей, которые сейчас в окопах сдерживают российское наступление - это местные жители, передает ТСН.

Они в очень буквальном смысле защищают свою землю. Дома некоторых из военных - всего в нескольких километрах от линии фронта.

Ребята на передовой говорят, что им не помешала бы помощь. Как в живой силе, так и в медикаментах, и, само собой, в вооружении и технике.

Разведчики сообщают, что сегодня в Донецк со стороны юго-востока зашли две системы реактивного залпового огня "Ураган".

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Это российская мощная техника. Установки уже видели в районе площади Буденного.

Тем временем украинские десантники продолжают удерживать аэропорт Донецка. Находясь в окружении и под обстрелами, бойцы умудрились захватить пленных.

Это 7 военнослужащих российской армии. Среди задержанных - один офицер-артиллерист.