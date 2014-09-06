Тарута рассказал подробности вторжения РФ в Украину 24 августа

"В районе Марково-Щербак зашло сначала 15 танков, 2 БТР и 2 УРАЛа с военными. Потом еще 10 танков и 15 БТР, а также живая сила. Но перед этим был чудовищный обстрел нашей территории и укреплений пограничников. 23 августа в 5.20 начали работать"Грады" и минометы. Было уничтожено все вдоль границы в районе Обрыва, чуть выше Новоазовска", - сказал Сергей Тарута в интервью ZN.UA.

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"Пограничники отошли где-то на 5 км вглубь границы. Окопались. 24-го началось вторжение. Нас поздравили с Днем независимости", - отметил председатель ОГА, отметив, что "недооценкой ситуации просто воспользовались". "И на этот раз уже не сепаратисты, а чужая армия", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, утром 25 августа колонна российских войск вошла на территорию Украины, начала обстреливать Новоазовск и двинулась на Мариуполь.