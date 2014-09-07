У Порошенко объявили о начале обмена военнопленными – СМИ
08:56, 07 сентября 2014Политика
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Вчера, 6 сентября, начали отпускать первых военнослужащих, находившихся в плену.
REUTERS
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Святослава Цеголко пишут "Вести".
"По информации генштаба Украины, через пункт пропуска "Меловое", что в Луганской области, передали двух рядовых 9-го батальона территориальной обороны", - заявил Цеголко.
Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что обмен пленными состоится сегодня и 8 сентябряОн напомнил, что освобождение пленных было одним из требований президента Украины для реализации мирного процесса на востоке Украины.
Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Договоренность, кроме прочего, предусматривала также обмен военнопленными.
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