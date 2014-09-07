У Порошенко объявили о начале обмена военнопленными – СМИ

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Президента Украины Святослава Цеголко пишут "Вести".

"По информации генштаба Украины, через пункт пропуска "Меловое", что в Луганской области, передали двух рядовых 9-го батальона территориальной обороны", - заявил Цеголко.

Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что обмен пленными состоится сегодня и 8 сентябряОн напомнил, что освобождение пленных было одним из требований президента Украины для реализации мирного процесса на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня. Договоренность, кроме прочего, предусматривала также обмен военнопленными.